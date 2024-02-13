З російського полону звільнили військового з Чернігівщини Валентина Гончарова

З російського полону звільнили військового з села Яблунівка Ніжинської громади на Чернігівщині Валентина Гончарова. Військовий з побратимами утримували позиції в районі села Піщане Сєвєродонецького району на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Носівської міської ради на своєму сайті.

Валентин Гончаров народився 6 червня 1993 року. Мобілізували його 14 жовтня 2022 року. Після проходження навчання служив в одній з бригад ЗСУ.

19 лютого 2023 року він побратимами отримали завдання утримати певні позиції в районі села Піщане Сєвєродонецького району.

"Почався російський артобстріл. З їх підрозділу четверо загинули, Валентина та ще одного військовослужбовця взяли в полон. Рідні Валентина спочатку думали, що він на завданні, адже не виходив на зв’язок декілька днів, таке вже було", — йдеться на сайті.

22 лютого 2023 року стало відомо, що Валентин Гончаров – у полоні.

Звільнили військового 8 лютого під час 51-го обміну військовополоненими. Тоді з російського полону звільнили 100 військових.

Серед врятованих військовослужбовців — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

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