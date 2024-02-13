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Жінці, яка очолювала "центр надання соціальних послуг" на Куп'янщині під час окупації, оголосили підозру — СБУ
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Жінці, яка очолювала "центр надання соціальних послуг" на Куп'янщині під час окупації, оголосили підозру — СБУ

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колаборантка вовчанськ
Фото: СБУ

З липня до вересня 2022 року підозрювана, за даними слідства, співпрацювала з окупантами, очолювавши "Дворічанське відділення територіального центру соціального обслуговування військово-цивільної адміністрації Куп'янського району".

Про це 13 лютого повідомили у пресслужбі СБУ.

"Вона отримувала в окупаційній адміністрації "гуманітарну допомогу", організовувала її розповсюдження серед місцевих жителів та своїх підлеглих, створюючи ілюзію, неначе росіяни з турботою ставляться до жителів окупованих територій. Окрім цього, жінка складала і підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів та складала заявки на фінансування видатків", — йдеться у повідомленні.

Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їхню роботу.

Жінці оголосили підозру за статтею про колабораційну діяльністьч. 5 ст. 111-1 ККУ. Вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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