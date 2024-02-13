З липня до вересня 2022 року підозрювана, за даними слідства, співпрацювала з окупантами, очолювавши "Дворічанське відділення територіального центру соціального обслуговування військово-цивільної адміністрації Куп'янського району".

Про це 13 лютого повідомили у пресслужбі СБУ.

"Вона отримувала в окупаційній адміністрації "гуманітарну допомогу", організовувала її розповсюдження серед місцевих жителів та своїх підлеглих, створюючи ілюзію, неначе росіяни з турботою ставляться до жителів окупованих територій. Окрім цього, жінка складала і підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів та складала заявки на фінансування видатків", — йдеться у повідомленні.

Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їхню роботу.

Жінці оголосили підозру за статтею про колабораційну діяльність. Вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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