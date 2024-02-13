Віцепрем'єр-міністерка — міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук доручила Фонду державного майна (ФДМУ) підготувати перелік гуртожитків в областях та надати список центральним органам виконавчої влади (балансоутримувачам) і місцевим органам влади. Мета — визначення об’єктів державної власності, що розташовані на територіях відповідних регіонів і можуть бути придатні для тимчасового проживання переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції за підсумками зустрічі, у межах якої обговорювалась розробка урядової Стратегії забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 2025–2030 роки.

Зокрема, йшлося про те, що для комплексного розв’язання цього питання необхідно провести системний аудит житлового фонду.

Зазначається, що після визначення таких об'єктів, ФДМУ та влада на місцях мають спільно проаналізувати їх та визначити, які з них можуть бути передані до комунальної власності.

Крім того, в межах Координаційних центрів підтримки цивільного населення при обласних військових адміністраціях доручено створити робочі групи, які опікуватимуться зазначеними питаннями.

В Україні майже 5 мільйонів ВПО

За даними Мінсоцполітики, станом на 14 серпня 2023 року в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого 2023 року перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно. Найбільша кількість таких людей зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях.

Понад 6 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 10 жовтня 2023 року, понад 6,2 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.