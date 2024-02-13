У Кривому Розі зіткнулись легковик та вантажівка: травмований чоловік та дитина

У Кривому Розі зіткнулись легковик та вантажівка. Внаслідок аварії травми отримали чоловік та дитина.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі ДСНС Криворізького району.
За повідомленнмям, аварія сталася на вулиці Володимира Великого. На місці події надзвичайники з'ясували, що двох травмованих затисло в легковому автомобілі "ВАЗ".
Аварія у Кривому Розі. Фото: Пресслужба ДСНС Криворізького району
З пошкодженої автівки рятувальники дістали 46-річного водія та пасажирку, 15-річну дівчину. Їх госпіталізували.
Дитину відвезли до лікарні з попереднім діагнозом перелом правої ноги. Водій вантажівки допомоги та госпіталізації не потребує.
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