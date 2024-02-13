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У Кривому Розі зіткнулись легковик та вантажівка: травмований чоловік та дитина
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У Кривому Розі зіткнулись легковик та вантажівка: травмований чоловік та дитина

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аварія, Кривий Ріг
Аварія у Кривому Розі. Фото: пресслужба ДСНС Криворізького району

У Кривому Розі зіткнулись легковик та вантажівка. Внаслідок аварії травми отримали чоловік та дитина.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі ДСНС Криворізького району.

За повідомленнмям, аварія сталася на вулиці Володимира Великого. На місці події надзвичайники з'ясували, що двох травмованих затисло в легковому автомобілі "ВАЗ".

У Кривому Розі зіткнулись легковик та вантажівка: травмований чоловік та дитина
Аварія у Кривому Розі. Фото: Пресслужба ДСНС Криворізького району

З пошкодженої автівки рятувальники дістали 46-річного водія та пасажирку, 15-річну дівчину. Їх госпіталізували.

Дитину відвезли до лікарні з попереднім діагнозом перелом правої ноги. Водій вантажівки допомоги та госпіталізації не потребує.

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