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Сумські лікарні отримали апарати ШВЛ від міжнародних благодійників
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Сумські лікарні отримали апарати ШВЛ від міжнародних благодійників

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До 11 медичних закладів Сумської області передано 31 апарат штучної вентиляції легень, які надійшли від італійських партнерів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"31 апарат-ШВЛ надали наші італійські колеги за сприяння народних депутатів від Сумщини. Це сучасне медичне обладнання, яке вкрай необхідне для того, щоб лікувальні заклади були спроможні надавати якісні медичні послуги для населення", – прокоментував під час вручення обладнання та сертифікатів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Що відомо про захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в області

На Сумщині на понад 10% зросла захворюваність на грип та ГРВІ. Зокрема втричі збільшилося хворих на грип.

Протягом тижня помер 72-річний чоловік з Сумської громади, не щеплений проти COVID-19 за останні 12 місяців.

Раніше Суспільне повідомляло, що через епідемічну ситуацію школярі Сум навчатимуться в школах дистанційно.

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