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На Волині "чорні лісоруби" напали на працівника лісової охорони
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На Волині "чорні лісоруби" напали на працівника лісової охорони

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У лісі в Камінь-Каширському районі на Волині троє чоловіків, які, попередньо, займалися самовільною рубкою, напали на працівника лісової охорони.

Як розповіла Суспільному речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська, у лісівника попередньо діагностували струс мозку. Також у працівника забрали телефон і пошкодили мотоцикл.

Зі слів речниці, до побиття лісівника причетні троє жителів села Воєгоща, які раніше уже притягували до відповідальності за крадіжку лісу.

"Сталося все під час виконання службових обов’язків – майстер лісу, перебуваючи в рейді, зафіксував чоловіків під час перевезення деревини невідомого походження. Напад на працівника лісової охорони стався недалеко від місця самовільної рубки", — зазначила речниця.

Справу розслідує поліція. За даними Камінь-Каширського районного відділку, затримали 36-річного жителя села Воєгоще. За фактом нападу на лісівника відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345ч.2 ст.345 КК України — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків Кримінального кодексу України.

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