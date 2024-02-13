За спробу підкупити правоохоронців житель Херсонщини може отримати чотири роки ув'язнення. Чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і щоб уникнути відповідальності, намагався дати хабар поліцейським, які його зупинили.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель Херсонщини, намагаючись уникнути адмінвідповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, запропонував працівнику поліції хабар у сумі 4 500 грн.

Поліцейські від грошей відмовились та попередили чоловіка, що за спробу підкупу передбачена кримінальна відповідальність. Однак чоловік поклав гроші на службовий автомобіль, йдеться у повідомленні.

Йому може загрожувати ув’язнення строком до чотирьох років.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.