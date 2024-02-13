Евакуаційним потягом на Житомирщину приїхали ще 11 жителів Донеччини

13 лютого до Бердичева прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. На Житомирщину приїхали ще 11 переселенців, серед який 2 дітей та 2 людини з інвалідністю.

Про це в на сторінці у Facebook написала заступниця голови Бердичівської районної адміністрації Катерина Вислоцька.

За її інформацією, людям на залізничному вокзалі запропонували гаряче харчування, чай, печиво, виплатили призначену державою грошову допомогу. З людьми працював психолог.

"Особовим складом ДСНС було організовано допомогу ВПО по переміщенню до транспорту, яким переселенці дістануться до місць тимчасового проживання, що облаштовані Олевською міською громадою Коростенського району", — написала Катерина Вислоцька.

За інформацією пресслужби Головного управління ДСНС в Житомирській області, одна жінка, яка приїхала евакуаційним потягом, оселиться самостійно в місті Нетішин Хмельницької області.

Раніше Суспільне писало, що в 2023 році евакуаційний потяг зробив 41 рейс. На Житомирщину ним торік, починаючи із 19 квітня, коли з Донеччини приїхав перший потяг із переселенцями, прибули 683 людини. Потяг виїжджає із Покровська та курсує до Бердичева.

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