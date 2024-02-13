Лікарку з Одеси підозрюють в отриманні 1800 доларів хабаря за підтвердження інвалідності чоловікові.
Про це 13 лютого повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За даними слідства, до медпрацівниці звернувся чоловік з хронічними захворюваннями, щоб та направила його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності та зазначила повний пакет документів.
"Медикиня запевнила громадянина, що допоможе, але разом з тим повідомила: позитивне рішення комісії він зможе отримати лише за умови, якщо вона вплине на її членів за грошову винагороду. Свої послуги зловмисниця оцінила у 1800 доларів", — йдеться у повідомленні.
Чоловік, виконуючи настанови лікарки, переказав кошти їй на рахунок. Правоохоронці задокументували протиправні дії лікарки. У її кабінеті провели обшук.
Лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2Одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Кримінального кодексу України. Їй загрожує штраф у розмірі від 34 до 93,5 тис. грн або позбавленням волі до п’яти років.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області