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1800 доларів за підтвердження інвалідності: лікарку з Одеси підозрюють у хабарництві
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1800 доларів за підтвердження інвалідності: лікарку з Одеси підозрюють у хабарництві

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1800 доларів за підтвердження інвалідності: лікарку з Одеси підозрюють у хабарництві
Лікарка, яку підозрюють у хабарництві. Фото: ГУ НП в Одеській області

Лікарку з Одеси підозрюють в отриманні 1800 доларів хабаря за підтвердження інвалідності чоловікові.

Про це 13 лютого повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, до медпрацівниці звернувся чоловік з хронічними захворюваннями, щоб та направила його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності та зазначила повний пакет документів.

"Медикиня запевнила громадянина, що допоможе, але разом з тим повідомила: позитивне рішення комісії він зможе отримати лише за умови, якщо вона вплине на її членів за грошову винагороду. Свої послуги зловмисниця оцінила у 1800 доларів", — йдеться у повідомленні.

Чоловік, виконуючи настанови лікарки, переказав кошти їй на рахунок. Правоохоронці задокументували протиправні дії лікарки. У її кабінеті провели обшук.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2Одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Кримінального кодексу України. Їй загрожує штраф у розмірі від 34 до 93,5 тис. грн або позбавленням волі до п’яти років.

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