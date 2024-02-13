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У Києві організовують тренінги з психологічної підтримки і культурне дозвілля для військових та їхніх родин
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У Києві організовують тренінги з психологічної підтримки і культурне дозвілля для військових та їхніх родин

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У Києві організовують тренінги з психологічної підтримки і культурне дозвілля для військових та їхніх родин
Військовослужбовиця у психолога. Фото: Pixabay (люстративне)

Завтра, 14 лютого, у Київ Мілітарі Хабі відбудуться тренінги. Організовують дві групи психологічної підтримки для охочих. 15 лютого учасники бойових дій та їхні родини можуть безкоштовно відвідати виставку у столичному музеї.

Про це повідомляє у Facebook заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Зазначається, що спілкування у групових дискусіях, обговореннях та тренінгах допоможе отримати підтримку і розуміння від інших учасників групи. Там можна буде поділитися своїм досвідом та емоціями. На зустрічах очікують як постійних учасників, так і тих, хто хоче завітати вперше. Адреса Київ Мілітарі Хабу: вул. Бастіонна, 11.

Тренінги відбудуться:

  • 12:00 — для учасників бойових дій
  • 15:00 — для членів сімей, які втратили захисників та захисниць на війні.

Також у Київ Мілітарі Хаб на початку лютого запрацювали мобільні бригади соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій та членам їхніх родин. До команди входить психолог, фахівець із соціальної роботи та водій на спеціально обладнаному авто.

"Вони надають екстрену та планову соціально-психологічну допомогу за методом "рівний-рівному". Консультації проходять очно та в онлайн-форматі. Фахівці вже надали три консультації. Викликати мобільну бригаду можна за номером: 0 800 300 633", — поінформувала Хонда.

Ще учасники бойових дій та їхні рідні можуть безкоштовно відвідати виставку "Азовсталь. Нові сенси". Експозиція розташована у Національному музеї історії України. Відвідувачів очікують у четвер, 15 лютого, о 15:00. Вік дітей має бути більше 9 років. Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням та очікувати на дзвінок спеціаліста Центру. Кількість місць обмежена.

Що відомо про психологічну допомогу в Києві

На початку квітня у Києві відкрили перший в Україні Центр стресостійкості. Його фахівці надають психологічну підтримку зокрема демобілізованим військовим, членам їхніх родин. А також працівникам, які під час війни забезпечують життєдіяльність міста.

У Києві працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також діє Центр допомоги врятованим, де люди, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку.

У Києві функціонує Кризовий центр "Соціотерапія", де допомагають людям з гострим стресовим станом, спричиненим війною. Звернутися по допомогу може кожен, хто цього потребує.

У столиці організовували психологічний тренінг для дружин військовослужбовців. Під час тренінгу учасниці дізналися про те, як покращити емоційний стан. Також вони вчилися підвищувати стійкість та опановували вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою.

В Україні збільшується попит на психологічну та психіатричну допомогу, тому Національна служба здоров’я України разом з ВООЗ розробляє новий пакет послуг, щоб пацієнти могли отримувати консультації та психологічну допомогу на первинному рівні, у свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".

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