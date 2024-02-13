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"Учитель року": хто представлятиме Тернопільщину на всеукраїнському конкурсі
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"Учитель року": хто представлятиме Тернопільщину на всеукраїнському конкурсі

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Учитель року
У Тернополі відзначили кращих вчителів. Фото: Тернопільська ОВА

У Тернополі відзначили лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024". Цього року нагороджували педагогів з чотирьох напрямків: українська мова та література, географія, образотворче мистецтво та фізика.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Вчитель року
Нагородження вчителів. Фото: Тернопільська ОВА

На сайті Тернопільської обласної ради опублікували список переможців у кожній з номінацій.

  • У номінації "Географія" переможець — Коляса Роман Іванович, учитель географії комунального закладу Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради.
  • Номінація "Образотворче мистецтво" — переможець Заваринський Віталій Ігорович, учитель образотворчого мистецтва Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько.
  • У номінації "Українська мова та література" перемогу здобула Матевощук Лілія Юріївна, учитель української мови та літератури Лановецького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Лановецької міської ради Кременецького району.
  • Номінація "Фізика" — переможець Михайленко Василь Володимирович, учитель фізики комунального закладу Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради.
Відзнака Учитель року
Відзнаки. Фото: Тернопільська ОВА

Четверо вчителів, які вибороли перемогу в своїх номінаціях, представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському рівні.

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