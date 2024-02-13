У Тернополі відзначили лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024". Цього року нагороджували педагогів з чотирьох напрямків: українська мова та література, географія, образотворче мистецтво та фізика.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.
Нагородження вчителів. Фото: Тернопільська ОВА
На сайті Тернопільської обласної ради опублікували список переможців у кожній з номінацій.
- У номінації "Географія" переможець — Коляса Роман Іванович, учитель географії комунального закладу Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради.
- Номінація "Образотворче мистецтво" — переможець Заваринський Віталій Ігорович, учитель образотворчого мистецтва Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько.
- У номінації "Українська мова та література" перемогу здобула Матевощук Лілія Юріївна, учитель української мови та літератури Лановецького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Лановецької міської ради Кременецького району.
- Номінація "Фізика" — переможець Михайленко Василь Володимирович, учитель фізики комунального закладу Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради.
Відзнаки. Фото: Тернопільська ОВА
Четверо вчителів, які вибороли перемогу в своїх номінаціях, представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському рівні.