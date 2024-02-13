34 мільйони гривень збитків міському бюджету Чернігова завдала схема незаконної передачі земель під забудову. Як йдеться в повідомленні Чернігівської обласної прокуратури, її суть полягає в безоплатній передачі ділянок приватним забудовникам в обхід тендерних процедур за посередництва КП "Чернівгівбудінвест". 34 мільйони — це збитки за безоплатне користування майже 2,5 гектарами земель під спорудження житлових комплексів.

В чому суть справи

Як йдеться у повідомленні Чернігівської обласної прокуратури, мова йде про земельні ділянки в мікрорайоні "Масани", а також на вулиці Гетьмана Полуботка.

"Згідно з нормами Земельного кодексу України, земельні ділянки комунальної власності або права на них підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах — земельних торгах у формі аукціону. Стартова ціна прав на користування землею на таких торгах не може бути нижчою за визначену в ході передбаченої законодавством експертизи", — повідомляє поліція.

"Використання ж схеми з попередньої передачі землі в постійне користування комунального підприємства створює для приватних компаній умови для отримання земель під забудову в обхід конкурсних процедур та без сплати коштів до бюджету", — заявляє прокуратура.

За цим фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади Чернігова (ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 гривень, — ред.).

Наразі матеріали провадження скерували до Національного антикорупційного бюро України для здійснення подальшого досудового розслідування.

"Схема з часів Соколова"

Правозахисник Олександр Гашпар, який з 2012 року досліджує діяльність Чернігівської міськради, каже: передачу земель забудовникам через КП "Чернігівбудінвест" практикували ще з часів попереднього міського голови.

"Скажімо так, ще за часів Соколова (Олександр Соколов, міський голова Чернігова з 2002 по 2015 рр. — ред.) була реалізована ця схема. Коли, наприклад, є уявний інвестор-забудовник, який хоче побудувати в певному місці житловий будинок. Він там з різних причин, можливо не хоче афішувати своє іменування або хто він. Тому, звертається до КП "Чернігівбудінвест" з заявою, що хоче побудувати будинок і вже "Чернігівбудінвест" звертається до міської ради для отримання постійного користування певної земельної ділянки на яку покаже інвестор".

Правозахисник Олександр Гашпар. ФОТО: Суспільне Чернігів

Далі, пояснює Гашпар, земельна ділянка виділяється "Чернігівбудінвесту". Він виступає замовником будівництва, а вже підрядником, який фактично будує, виступає зазвичай той самий інвестор (компанія-забудовник, — ред.).

"Вони вкладають договір, скажу так, про спільну діяльність. І замовник цього договору, "Чернігівбудінвест" здійснює функції замовника будівництва, а інвестор — здійснює інвестування об'єкта. Надалі, після введення будинку в експлуатацію, всі права переходять до інвестора, який вклав гроші".

В цьому процесі, за словами Гашпара, поки йде будівництво, щоквартально або щомісячно інвестор відшкодовує "Чернігівбудінвесту" земельний податок на земельну ділянку.

"Наскільки я розумію, збитки рахуються стосовно того, якби ця земельна ділянка з її ринковою вартістю була б виставлена на аукціон, як того вимагає законодавство і чинне положення прийняте міською радою, то це були б суми, скажімо так, на порядок вищими".

У 2019 році Чернігівська міська рада прийняла рішення "Про забезпечення конкурентного підходу до передачі в оренду вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності".

Це положення, каже Гашпар, передбачало, що якщо на земельну ділянку є декілька бажаючих, то управління капітального будівництва або "Чернігівбудінвест" інформують про це управління земельних ресурсів, а воно своєю чергою вже організовує аукціон.

"Таке питання порушувалось, коли на земельну ділянку на вулиці Коцюбинського, 76 претендували управління СБУ і "Чернігівбудінвест". Тоді вони (управління земельних ресурсів, — ред.) проводять аукціон. Хто з цих бажаючих запропонує більше".

На питання, як після прийнятого рішення про проведення земельних аукціонів Чернігівська міськрада продовжує роздавати землю КП "Чернігівбудінвест" Гашпар пояснив:

"Там не тільки рішенням, але й у земельному кодексі з'явилася норма, що вільна забудова земельних ділянок має проходити через земельні аукціони, але там є прогалини, якими користуються і передають надалі у КП «Чернігівбудінвест»".

Щодо того, про які саме забудови йдеться, то зі слів Олександра Гашпара — це другий мікрорайон на Масанах, який зараз розбудовується. Там працюють компанії "Основа-Буд-7"(пов’язана з колишнім депутатом міськради від "Слуги народу" Юрієм Тарасовцем, — ред.) та "Еко Комфорт Групп" (пов’язана із забудовником Ярославом Гіричем, — ред.), інших компаній там не було.

Що кажуть у "Чернігівбудінвесті"

Заступник директора КП "Чернігівбудінвест" Олександр Сердюк, коментуючи звинувачення прокуратури, розцінює їх як втручання однієї гілки влади в роботу іншої.

"Якщо законодавчо визначено, що закон дозволяє декількома способами вирішувати питання виділення земельних ділянок під будівництво, то всі вони законні. Міська рада, виділяючи ділянки, йде одним шляхом, а прокуратура вважає, що треба йти іншим шляхом, то це не значить, що прокуратура права й вона повинна диктувати умови власнику земельної ділянки, якою є міськрада".

Олександр Сердюк. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Сердюка, щодо земельних ділянок, про які йдеться в повідомленні прокуратури, то їх виділення відбулось без порушень закону.

"Мене прокуратура коли питає з цього приводу, то я їм кажу: «Ви мені скажіть, це незаконно влада обійшлася, коли виділила земельну ділянку у постійне користування?» Мені відповідають: «Законно». Так які можуть бути претензії, якщо власник вважає, що треба йти таким шляхом, а не іншим?"

Місцева влада, додав Сердюк, має право в рамках закону поступати таким чином, яким вона вважає за потрібне з урахуванням усіх обставин.

"Зараз є розпорядження в.о. міського голови Чернігова щодо створення комісії, яка має переглянути рішення міськради щодо земельних аукціонів, які суперечать законам та рішенням Кабміну. Звинувачують нас не напряму, а міську владу, і саме міська рада має подавати в суд, якщо не згодна з цим. Адже, як на мене, це все огульні звинувачення, які не мають ніякого підтвердження".

Суспільне звернулося за коментарем до Чернігівської міської ради стосовно цього питання. Ми опублікуємо їх відповідь у наступних матеріалах.

Що кажуть у Держаудитслужбі

За даними Держаудитслужби, під час контрольних заходів у Чернігові виявили схему розкрадання земель, орієнтовна вартість яких становить 720 мільйонів гривень.

Там повідомляють, що суть схеми також у виділенні земельних ділянок під будівництво КП "Чернігівбудінвест" та управлінню капітального будівництва міськради. Далі "Чернігівбудінвест" та УКБ, вже як замовники будівництва, укладали договори з іншими підрядними організаціями. І в цих договорах передбачалось: що, після введення об'єктів в експлуатацію, всі права на них набуває саме забудовник, а не комунальне підприємство, управління чи громада, якій належить земельна ділянка.

Таким чином Чернігівська міська рада передала під забудову стороннім юридичним та фізичним особам 79 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 55,8 гектара.

Через це на сьогодні Чернігів втратив можливість отримати додатковий дохід до бюджету у розмірі 12,8 мільйона гривень.

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