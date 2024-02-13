На Дрогобиччині собака покусав людей: у тварини діагностували сказ

Двох мешканців села Сторона Східницької громади на Дрогобиччині вкусив собака у якого згодом діагностували сказ. Люди отримують протирабічне лікування.

Про це Суспільному повідомила заступниця гендиректора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марія Озірковська.

За даними Дрогобицької районної військової адміністрації, Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Дрогобицькій РВА у селі Сторона Східницької громади та їх 5-кілометровій зоні (смт Підбуж) накладено карантинні обмеження терміном на два місяці.

9 лютого з Львівської регіональної державної лабораторії надійшло підтвердження про наявність вірусу сказу у собаки, який напередодні покусав людей і після цього загинув. Тварині було 18 років.

Профільні служби вживають заходи із запобігання поширювання захворюванню. На місці загибелі собаки, а також на подвірʼї — провели дезінфекцію. Також у селі Сторона будуть вакцинувати усіх собак та котів. Карантинні обмеження діятимуть до 9 квітня 2024 року включно за умови відсутності нових випадків захворювання.

Також у Дрогобицькому районі продовжують діяти карантинні обмеження через сказ у Східниці та у селах Раневичі та Бистриця Дрогобицької громади.

"Карантин у населених пунктах запроваджується тоді, коли у тварини лабораторно підтверджують сказ. А наші працівники відстежують усіх людей, які, ймовірно, могли би постраждати від тварини та організовують проведення антирабічного лікування", — пояснила Марія Озірковська.

За словами заступниці гендиректора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, Львівщина забезпечена як антирабічною вакциною, так і антирабічним імуноглобуліном.