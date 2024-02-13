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На Дніпропетровщині настоятелю одного із храмів УПЦ (МП), який виправдовував агресію РФ, призначили 5 років за ґратами
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На Дніпропетровщині настоятелю одного із храмів УПЦ (МП), який виправдовував агресію РФ, призначили 5 років за ґратами

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прокуратура, Дніпропетровщина
Настоятелю одного із храмів УПЦ (МП), який виправдовував агресію РФ, призначили 5 років за ґратами. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині настоятелю одного із храмів УПЦ (МП), який виправдовував агресію РФ, призначили 5 років за ґратами. Прокурори відстояли вирок в апеляційному суді.

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За повідомленням, настоятелю храму призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за фактами виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України(частини 1, 3  статті 436-2 Кримінального кодексу України).

Прокурори у суді довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ священнослужитель неодноразово розміщував коментарі під проросійськими відеоматеріалами на вебресурсі "YouTube".

У них засуджений виправдовував збройну агресію РФ, розпочату ще у 2014 році, та виражав прихильність державі-агресору. Він визнавав правомірним проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях і вважав, що низка українських міст повинні увійти до складу РФ. Під час телефонних розмов зі знайомим чоловік наголошував, що Росія здійснює "демілітаризацію" України і "має на це повне право".

У судовому засіданні засуджений свою вину не визнав. Наразі вирок набрав законної сили.

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