На території Ставищенської громади Житомирського району приватне товариство зобов'язали сплатити майже 150 тисяч гривень за самовільне використання води з річки Гуйва.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Житомирщини Тетяна Гоша.

За її словами, приватне товариство використовувало воду з річки Гуйва для обслуговування Млинищенської гідроелектростанції без необхідного дозволу упродовж майже п'яти років.

"Прокуратура виявила, що це порушує закони про водні ресурси та охорону природи. Екологи вважають, що упродовж цього періоду через турбіни гідроелектростанції було пропущено 22,3 мільйони кубометрів води для вироблення електроенергії. Це призвело до збитків на майже 150 тисяч гривень через незаконне використання води компанією", — сказала Тетяна Гоша.

За інформацією речниці прокуратури, представляючи інтереси держави, окружна прокуратура через Державну екологічну інспекцію Поліського округу, звернулася до Господарського суду Житомирської області. Суд вирішив, що користувач повинен компенсувати завдані збитки, перерахувавши кошти на спеціальний рахунок місцевої громади.

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