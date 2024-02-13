Ексголові Тернопільської облради частково змінили запобіжний захід

Апеляційна палата частково змінила запобіжний захід ексголові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку.

Про це повідомили на сайті Вищого антикорупційного суду.

"Чоловіку заборонено залишати місце свого проживання у період часу з 21 години до 07 години за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру", — йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Строк дії запобіжного заходу — до 15 березня 2024 року включно, з обов’язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня. Це рішення депутати підтримали одноголосно.

Що відомо про затримання Михайла Головка

В червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 тисяч гривень та вийшли з-під варти.

Що відомо про питання відсторонення Михайла Головка від посади

7 серпня судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянули апеляційну скаргу прокурора Антикорупційної прокуратури. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка не відсторонили від посади. Про це розповів Суспільному один з адвокатів підозрюваного, Костянтин Глоба.

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомили тоді на сторінці САП у соцмережі.

Розглядали цю справу 13 та 17 липня. 17 липня суд ухвалив рішення не задовольняти клопотання прокурора про відсторонення голови Тернопільської обласної ради. Після цього прокурори подали скаргу на це рішення.

Михайло Головко перебував у відпустці з 12 липня. Його обов'язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

Із 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді.

Сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня відбулася без обвинуваченого в корупції Михайла Головка, незважаючи на те, що він достроково вийшов із відпустки. Тоді Михайло Головко встиг скасувати сесію своїм розпорядженням, призначити її і поїхати у відрядження.

24 жовтня депутат від фракції "За майбутнє" Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець.

Голова облради Михайло Головко, який перебував у відпустці з 3 жовтня до 15 листопада, повернувся на роботу раніше і підписав розпорядження про скликання сесії.

Чергову сесію облради хотіли провести 8 листопада. Натомість депутати облради ініціювали проведення сесії на 26 жовтня.

Після зборів депутатів розпочалася сесія Тернопільської обласної ради. Для участі в сесії через систему "Віче" зареєструвалися 51 депутат з 63.

Що відомо про перевірки в Тернопільській обласній раді та затримання

У приміщенні Тернопільської обласної ради проводять обшуки

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови ОВА

Затримання Михайла Головка: що кажуть в Тернопільській обласній раді

У кабінеті голови Тернопільської обласної ради виявили предмети, схожі на вибухонебезпечні

Що відомо про перебіг судових засідань у справі тернопільських посадовців

Що відомо про внесення застави