Найтепліша доба за понад 70 років: на Черкащині зафіксували температурний рекорд

На Черкащині доба 12 лютого 2024 року стала найтеплішою за 77 років метеорологічних спостережень.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, причина такої аномалії — потужне надходження субтропічного тепла.

"Середньодобові температури становили 7-9 градусів тепла при нормі на цей час 4 градуси морозу. Вночі фіксували 4-7 тепла, а вдень від 10 до 13 градусів", — деталізував він.

На черзі — похолодання, додав синоптик.

"Проте екстремальних морозів, про які пишуть деякі пабліки, не прогнозують", — додав синоптик.

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