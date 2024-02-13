НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Найтепліша доба за понад 70 років: на Черкащині зафіксували температурний рекорд
ПОГОДАРЕКОРДдовкілляРегіони

Найтепліша доба за понад 70 років: на Черкащині зафіксували температурний рекорд

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Найтепліша доба за понад 70 років: на Черкащині зафіксували температурний рекорд
Дніпро в Черкасах, ілюстративне фото. Фото: Суспільне Черкаси / Марія Гаврилян

На Черкащині доба 12 лютого 2024 року стала найтеплішою за 77 років метеорологічних спостережень.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, причина такої аномалії — потужне надходження субтропічного тепла.

"Середньодобові температури становили 7-9 градусів тепла при нормі на цей час 4 градуси морозу. Вночі фіксували 4-7 тепла, а вдень від 10 до 13 градусів", — деталізував він.

На черзі — похолодання, додав синоптик.

"Проте екстремальних морозів, про які пишуть деякі пабліки, не прогнозують", — додав синоптик.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Хмарно, без опадів: погода 15 лютого у Донецькій області
Хмарно, без опадів: погода 15 лютого у Донецькій області
З &quot;квітневої&quot; до &quot;березневої&quot;: як зміниться погода на Черкащині
З "квітневої" до "березневої": як зміниться погода на Черкащині
Відлига й туман. Прогноз погоди на Івано-Франківщині 15 лютого
Відлига й туман. Прогноз погоди на Івано-Франківщині 15 лютого
На Сумщині похолоднішає — синоптики
На Сумщині похолоднішає — синоптики
На початок