Правоохоронці викрили чернігівця, який перевозив у мікроавтобусі п'ять тисяч безакцизних пачок цигарок загальною вартістю у понад 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

Поліцейські вилучили з салону вантажного транспортного засобу коробки з пачками цигарок та склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення "зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка".

Правоохоронець виписує адмінпротокол. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700-2 550 гривень, — ред.) з конфіскацією безакцизного майна.

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