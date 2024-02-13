НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Поліція в Чернігові вилучила п'ять тисяч пачок контрафактних цигарок на понад 250 тисяч гривень
КонтрабандаПОЛІЦІЯРегіони

Поліція в Чернігові вилучила п'ять тисяч пачок контрафактних цигарок на понад 250 тисяч гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поліція в Чернігові вилучила п'ять тисяч пачок контрафактних цигарок на понад 250 тисяч гривень
ФОТО: Поліція Чернігівської області

Правоохоронці викрили чернігівця, який перевозив у мікроавтобусі п'ять тисяч безакцизних пачок цигарок загальною вартістю у понад 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

Поліцейські вилучили з салону вантажного транспортного засобу коробки з пачками цигарок та склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення "зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка".

Правоохоронець виписує адмінпротокол щодо перевезення безакцизних цигарок у Чернігові
Правоохоронець виписує адмінпротокол. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700-2 550 гривень, — ред.) з конфіскацією безакцизного майна.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію
На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію
У ПП &quot;Краківець&quot; у мешканця Львівщини вилучили 158 незадекларованих iPhone 15 Pro Max
У ПП "Краківець" у мешканця Львівщини вилучили 158 незадекларованих iPhone 15 Pro Max
Ховав у &quot;секонд-хенді&quot;: киянин намагався провезти через кордон 15 тонн нового одягу
Ховав у "секонд-хенді": киянин намагався провезти через кордон 15 тонн нового одягу
На кордоні з Польщею упіймали киянку з повною валізою нарковмісних пігулок
На кордоні з Польщею упіймали киянку з повною валізою нарковмісних пігулок
На початок