Кримська татарка Леніє Умерова, яку РФ звинувачує у "шпигунстві", написала чергового листа з російської в'язниці. У ньому громадянка України розповіла подробиці свого візиту до хворого батька у Криму, який не відбувся через затримання росіянами у грудні 2022 року. Під вартою вона залишається до березня, але можуть продовжити.

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Відповідного листа розмістив її брат Азіз Умеров на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив брат кримської татарки у коментарі Суспільне Крим, листи від неї надходять дуже довго через цензуру. Також в Умерової з'явилася сусідка у СІЗО.

"Два попередні листи були затримані і не дійшли до нас. З її повідомлень для рідних стало відомо, що в неї зараз є сусідка. Дівчинка, з якою вони намагаються проводити час разом, грають в настільні ігри, також вони займаються навчанням й читають книжки. Намагається ефективно проводити той час. Щодо стану досудового розслідування і будь яких слідчих процедур — теж нічого не відомо. Оскільки справа є засекреченою і будь які її деталі невідомі. Зараз на початку березня спливає строк тримання під вартою і скоріш за все їй будуть його продовжувати", — зазначив він.

Лист Леніє Умерової з Лефортово, частина 1 (зі збереженням орфографії авторки):

"На початку листопада в тата почалися сильні болі. Вже декілька років все було окей, нічого не турбувало, але тут ускладнення. Лікарі сказали, що потрібно оперувати, це серйозно.

Варіантів не їхати не було, але остаточне рішення я прийняла в останній момент, майже нікому нічого не сказавши.

Йому призначили операцію на друге грудня, а четвертого зранку, після наркозів мала під'їхати я, влаштувати сюрприз.

Найзручніший маршрут був їхати через Грузію, звідти, з Тбілісі до Сімферополя ходив прямий мікроавтобус.

І ось, третього грудня я стояла на пункті перетину кордону "Верхній Ларс". Спочатку все йшло як завжди: перевірили документи та багаж, Громадянам України сказали здати телефони на перевірку.

Все, що відбувалося далі — якийсь нескінчений жахливий сон, або, якщо розмірковувати філософськи — випробування.

Вони забрали мене з кордону та відвезли у Владікавказ. Сказали, що зададуть декілька питань, а потім посадять на найближчий автобус, що їхатиме до Криму.

Опитували до пів на другої і зіславшись на те, що вже дуже пізно, викликали таксі до Готелю. Сказали що зранку зможу продовжити свій шлях.

По дорозі, в якій я їхала, зупинили патрульні, перевірили документи, а мене, як іноземну громадянку попросили показати дозвіл на перебування в регіоні.

Це адміністративне правопорушення, те що в мене його не було, карається штрафом у декілька тисяч рублів або в разі повторних випадків — депортацією з країни.

О 5 ранку в суді винесли вирок "депорт". А вже через годину мене обшукували у в'язниці для іноземців. Саме там люди чекають, поки дипломатичні відомства двох країн вирішать, як саме відправити "порушника" в рідну країну.

Але є маленька деталь, Росія почала війну з Україною і дипломатичних відносин просто не існує. Тебе технічно не можливо звідти витягнути.

Мій тодішній адвокат все ж змогла добитися відміни вироку майже через три місяці.

Але там я посиділа. Тата вдало прооперували, до слова. Тільки сюрприз вийшов настільки поганим, наскільки це взагалі можливо".

Лист Леніє Умерової, частина 1. Фото: Facebook/Азіз Умеров

Лист Леніє Умерової, частина 1. Фото: Facebook/Азіз Умеров

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