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"Перечепився і впав": на Рівненщині вантажний потяг наїхав на чоловіка
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"Перечепився і впав": на Рівненщині вантажний потяг наїхав на чоловіка

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вантажний поїзд
Фото: Поліція в Рівненській області

На Рівненщині на чоловіка, який переходив колії, наїхав вантажний потяг. Машиніст встиг зреагувати — екстрено загальмував. Чоловіка госпіталізували з політравмами.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська.

За її словами, подія сталася вдень 12 лютого на перегоні Здолбунів — Озеряни:

"Поліцейські попередньо встановили, що машиніст вантажного потяга побачив невідомого. Той переходив колії, перечепився і впав. Машиніст здійснив екстрене гальмування. Однак, уникнути наїзду не вдалося, 56-річного постраждалого із політравмою, переломами та запахом алкоголю госпіталізували".

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту в поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.

У пресслужбі поліції в Рівненській області також нагадали про те, що переходити колії слід у встановлених місцях. Заборонено:

  • переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом, якщо до нього залишилося менше 400 м, а також одразу після проходу потяга, не впевнившись, що по сусідніх коліях не їде рухомий склад;
  • переходити залізничні переїзди при закритому положенні шлагбауму та червоному світлі залізничного світлофора;
  • пролазити під вагонами на станціях і перегонах, через автозчепи для переходу через колію;
  • проходити вздовж залізничної колії ближче 5 м від крайньої рейки.

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