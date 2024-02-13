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Загрожує до восьми років ув'язнення: у Києві поліція затримала грабіжника ювелірного магазину
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Загрожує до восьми років ув'язнення: у Києві поліція затримала грабіжника ювелірного магазину

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У Києві затримали чоловіка, який пограбував ювелірний магазин у Печерському районі. Він, видаючи себе за покупця, викрав з вітрини золотий ланцюжок.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення від директорки ювелірного магазину, який знаходиться у Печерському районі. Жінка повідомила про крадіжку золотого ланцюжка, вартістю 178 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили прикмети підозрюваного і невдовзі визначили його місцеперебування. Він переховувався у Солом'янському районі столиці в квартирі знайомої.

Загрожує до восьми років ув'язнення: у Києві поліція затримала грабіжника ювелірного магазину
Затримання підозрюваного у пограбуванні. Фото: Національна поліція

"Ним виявився киянин, 1981 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства. Ми встановили, що він збув викрадену прикрасу до одного з ломбардів. Прикрасу вже вилучили та незабаром її буде повернуто", — повідомив начальник оперативно-пошукового відділу главку поліції Києва Віталій Отрудько.

Наразі фігуранту повідомили про підозру. За ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Що відомо про крадіжки у Києві та області

Київські правоохоронці затримали чоловіка, який викрав у підприємця гроші. Поліцейські завершили досудове розслідування та направили матеріали до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

У столиці викрили киянина 1971 року народження, раніше засудженого за вчинення майнових злочинів. Він разом зі спільницею продавав брендові речі, які вони крали у столичних магазинах.

Також поліція затримала групу псевдополіцейських, які грабували жителів. За даними слідства, підозрювані підшукували "жертв", підстерігали їх біля місць проживання, а згодом, вдаючись до фізичної розправи або залякування, вимагали у них гроші та цінне майно.

Серійного викрадача автомобілів засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловік спеціалізувався на викраденні автомобілів марок Honda CR-V та Hyundai Tucson 2019-2021 років випуску.

На Київщині суд визнав чоловіка винним у скоєнні розбійного нападу та викраденні документів у знайомої. Нападника засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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