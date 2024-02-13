У російсько-українській війні загинув бойовий медик із села Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області Михайло Лазорик. З 25 січня 2024 року його вважали зниклим безвісти.
Про загибель земляка повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.
Михайло Лазорик народився 2 травня 1981 року, проживав у селі Старі Кути. Мав звання молодшого сержанта. На фронті служив бойовим медиком.
"Михайло мужньо та самовіддано рятував під обстрілами важкопоранених бійців. З 25 січня 2024 року він вважався зниклим безвісти на Донецькому напрямку. Та страшна звістка підтвердилася — герой загинув", — йдеться у дописі.
Михайлові Лазорику було 42 роки.
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