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Виловив риби на майже 150 тис. грн: у Нікопольському районі Дніпропетровщини затримали ймовірного браконьєра
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Виловив риби на майже 150 тис. грн: у Нікопольському районі Дніпропетровщини затримали ймовірного браконьєра

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риба, браконьєр
У Нікопольському районі затримали ймовірного браконьєра. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Нікопольському районі Дніпропетровщини виявили ймовірного браконьєра. За допомогою двох жилкових сіток 29-річний місцевий житель виловив майже 40 кілограмів риби, серед якої плітка, карась і лящ.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Чоловіка затримали 11 лютого близько 19:30 правоохоронці під час патрулювання на прибережній зоні Каховського водосховища у Червоногригорівці Нікопольського району.

На місце події прибула слідчі Нікополя, задокументували правопорушення та вилучили знаряддя злочину.

За вказаним відкрите кримінальне провадження за частина 1 статті 249Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом Кримінального кодексу України.

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