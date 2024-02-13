У Нікопольському районі Дніпропетровщини виявили ймовірного браконьєра. За допомогою двох жилкових сіток 29-річний місцевий житель виловив майже 40 кілограмів риби, серед якої плітка, карась і лящ.
Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.
Чоловіка затримали 11 лютого близько 19:30 правоохоронці під час патрулювання на прибережній зоні Каховського водосховища у Червоногригорівці Нікопольського району.
На місце події прибула слідчі Нікополя, задокументували правопорушення та вилучили знаряддя злочину.
За вказаним відкрите кримінальне провадження за частина 1 статті 249Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом Кримінального кодексу України.
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