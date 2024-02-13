Столичний зоопарк отримав гуманітарну допомогу від колег із Німеччини. Два зоопарки Берліна передали для Києва 26 тонн сухого корму. Підтримка раціону тварин на початку весни важлива перед народженням нового потомства.

Про це йдеться у дописі "КиївЗоо" у Facebook.

У зоопарку зазначили, що через війну тварини, які утримуються у звіринці, відчувають нестачу спеціалізованих сухих кормів, які необхідні їм у період підготовки до появи дитинчат. Повноцінне харчування важливе не лише для постійних мешканців "Київзоо", а й для понад 500 тварин, яких зоопарк прихистив з охоплених війною регіонів.

Сухі суміші, передані Берлінськими зоопарками — Zoo Berlin та Tierpark Berlin, збагачені необхідними вітамінами та мінералами для кожного виду звірів.

Київський зоопарк отримав гуманітарну допомогу від Берліна. Фото: Київський зоопарк/Facebook

Тонну корисних смаколиків із цього вантажу отримав найбільший мешканець "Київзоо" — слон Хорас. 14 лютого він святкуватиме день народження. Хорас з'явився на світ у 2005 році в зоопарку Берліна — Tierpark Berlin.

"Дружба та співпраця між зоопарками Берліна та Київзоо є яскравим прикладом людяності та співпереживання, які не мають кордонів та надають нам сил та енергії дарувати добро людям і тваринам", — зазначили у Київському зоопарку.

Що відомо про тварин у Київському зоопарку

Столичний зоопарк під час війни приймає тварин, евакуйованих із зони бойових дій. У грудні 2023 року у звіринці облаштували нове житло для сервалів, врятованих від обстрілів на сході країни.

Київський зоопарк запрошує відвідувачів подивитись на каракалів, яких врятували від жорстокого поводження. Тварини майже рік проходили реабілітацію.

Минулої весни в Київському зоопарку створили понад 19 нових родин. А наприкінці 2023 року там з'явилась нова сім'я оленів.

У "КиївЗоо" для родини папуг-монахів облаштували новий всесезонний будиночок. Родина птахів збільшилась і стала потребувати додаткових житлових умов.

У Київському зоопарку мешкає старожил — самцю горили Тоні у 2023 році виповнилося 49 років. Він один із найстаріших представників виду в Європі. Вже понад 20 років Тоні живе у столичному зоопарку.

Попри воєнний стан працівники столичного зоопарку постійно влаштовують показові годування. Зокрема, для тварин організували частування кавунами. Ними ласували слон, ведмежатко та котячі лемури.

Ще жителів зоопарку пригощають яблуками. Серед інших їх дуже полюбляють копитні. Восени тварин годували гарбузами. На вихідних відвідувачі могли побачити, як їдять та граються, зокрема, носухи, єноти та фретки.