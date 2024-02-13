Чотири села Ємільчинської громади, що на Житомирщині, потрапили до зони карантинних обмежень через підтверджений випадок сказу у загиблого домашнього пса на території села Осівка.

Про це Суспільному розповіла фахівчиня з інтерв’ювання Головного управління Держпродспоживслужби в області Галина Заріцька.

За її словами, захворювання на сказ у мертвого собаки підтвердили 9 лютого після лабораторних досліджень.

"7 лютого 2024 року у селі Осівка домашній пес одного господаря, який не утримувався на ланцюгу, декілька разів заходив на подвір'я іншого господаря. Власниця цього домогосподарства намагалася його відігнати, але пес все одно повертався. А наступного дня вранці виявила собаку мертвим і повідомила спеціалістам Ємільчинського відділу обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони приїхали, відібрали проби для досліджень та дезінфікували територію і приміщення", — сказала Галина Заріцька.

Після підтвердження випадку захворювання на сказ фахівці ветмедицини вимушено щепили інших тварин. Зокрема, вакцинували 3 голови великої рогатої худоби, двох коней, чотирьох собак та стільки ж котів. Також фахівці ветмедицини встановили спостереження за іншим домашнім псом, з яким міг контактувати хворий.

"Водночас село Осівка, де було виявлено сказ, оголосили неблагополучним населеним пунктом щодо сказу, а також встановили дію зони загрозливого впливу у трьох інших селах громади — Миколаївка, Льонівка, та Чміль. Наразі фахівці здійснюють клінічний нагляд за щепленими тваринами та розповідають жителям громади про небезпеку захворювання", — розповіла Заріцька.

Зі слів фахівчині Головного управління Держпродспоживслужби, за перший місяць 2024 року в області зареєстрували 7 випадків сказу. Зокрема, у двох собак, у кота та чотирьох червоних лисиць. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сказ у тварин підтвердили у п'яти випадках.

7 лютого Суспільне Житомир писало, що через підтверджений сказ у кота на 60 днів запровадили карантин у селі Вереси Житомирської громади.

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