На Вінниччині на честь захисника Миколи Синіцького відкрили пам'ятну дошку

У Липовці, що на Вінниччині, відкрили пам'ятну дошку на честь захисника Миколи Синіцького. Встановили її на фасаді ліцею №3, де навчався військовослужбовець.

Як повідомили на Facebook-сторінці "Мій Липовець", Микола Синіцький у 2003 році підписав контракт із 30 окремою механізованою бригадою ім. князя Костянтина Острозького. Служив добровольцем у в/ч А0409 на посаді механіка-водія ГПМ-54 окремого пожежного взводу.

Фото: Facebook-сторінка "Мій Липовець"

У 2004 році військовослужбовець брав участь у миротворчій місії в Косові, за що був відзначений міністром оборони України А. Гриценком іменним годинником. Також його нагородили медаллю "За мужність". Після повернення чоловік продовжив службу у складі бригади.

У 2014 Микола Синіцький брав участь у боях на Савур-Могилі, пройшов "Іловайський котел". Там оборонець отримав контузію та важке поранення, переніс кілька операцій, зокрема, пластичну по відновленню дій руки. Після лікування й реабілітації військовий залишився на службі. З бойового стану 1 роти 1 батальйону 1 взводу його вивели через важке поранення, і службу оборонець продовжив у окремому пожежному взводі.

Фото: Facebook-сторінка "Мій Липовець"

"Коли зірвався у м. Калинівка арсенал, йому довелося побувати знову в пеклі, боровся з вогнем. Там відірвало ходову частину ГПМ-54, його бойової машини, і він залишався у вогні, поки не відтягнули танк. Після того, як техніку відремонтували, повернувся на місце дислокації у Новоград-Волинський (нині місто Звягель) разом із бойовою машиною. За мужність, проявлену під час бойового завдання був нагороджений. Всього серед його нагород та відзнак понад 11 медалей", — йдеться у дописі.

Із сім'єю чоловік проживав у Звягелі. Там 11 лютого 2022 року у госпіталі, де проходив лікування, військовий помер.