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У Запоріжжі через ремонтні роботи в деяких будинках відсутнє опалення
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У Запоріжжі через ремонтні роботи в деяких будинках відсутнє опалення

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Опалення Запоріжжя
Ілюстративне фото: Анатолій Мажора/Суспільне Харків

Сьогодні, 13 лютого, в Запоріжжі до 17:00 в деяких будинках буде відсутнє опалення. Відключення пов'язано з ремонтними роботами на трубопроводі.

Про це повідомили в контакт-центрі "15-80".

Зокрема, теплопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • вул. Шкільна (Героїв Сталінграду): 44а;
  • вул. Валерія Лобановського: 1, 1а, 4;
  • вул. Незалежної України (40-річчя Радянської України): 1, 10, 11, 2а, 3, 6, 6а, 7, 8;
  • вул. Портова: 10, 11а, 13а, 13б, 13в, 15а, 15б, 17а, 17б, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 9а, 9б;
  • вул. Південне шосе: 2, 2а, 2б;
  • вул. Північне шосе: 3, 37, 3а, 3б, 3в, 5, 5а;
  • пр. Сергія Бурлака (Ширшова): 2;
  • просп. Соборний: 230, 232, 234.

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