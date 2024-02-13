У Запоріжжі через ремонтні роботи в деяких будинках відсутнє опалення

Сьогодні, 13 лютого, в Запоріжжі до 17:00 в деяких будинках буде відсутнє опалення. Відключення пов'язано з ремонтними роботами на трубопроводі.
Про це повідомили в контакт-центрі "15-80".
Зокрема, теплопостачання буде відсутнє за такими адресами:
- вул. Шкільна (Героїв Сталінграду): 44а;
- вул. Валерія Лобановського: 1, 1а, 4;
- вул. Незалежної України (40-річчя Радянської України): 1, 10, 11, 2а, 3, 6, 6а, 7, 8;
- вул. Портова: 10, 11а, 13а, 13б, 13в, 15а, 15б, 17а, 17б, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 9а, 9б;
- вул. Південне шосе: 2, 2а, 2б;
- вул. Північне шосе: 3, 37, 3а, 3б, 3в, 5, 5а;
- пр. Сергія Бурлака (Ширшова): 2;
- просп. Соборний: 230, 232, 234.
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