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ВАКС розгляне обʼєднання справ Труханова та його експомічниці щодо одеського заводу "Краян"
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ВАКС розгляне обʼєднання справ Труханова та його експомічниці щодо одеського заводу "Краян"

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ВАКС розгляне обʼєднання справ Труханова та його експомічниці щодо одеського заводу &quot;Краян&quot;
Будівля заводу "Краян". Фото: cnap.odessa.ua

Вищий антикорупційний суд розгляне обʼєднання справ мера Одеси Геннадія Труханова та інших обвинувачених у розтраті понад 92 млн грн на придбання заводу "Краян" з провадженням його колишньої помічниці Альони Попової, яку судять за тими ж обставинами з 2021 року.

Про це стало відомо з ухвали ВАКС за 8 лютого.

У документі вказано, що судді у справі Попової задовольнили клопотання прокурора й ухвалили передати матеріали колегам. Об'єднувати чи ні ці дві справи буде вирішувати інша колегія суддів.

"Матеріали кримінального провадження, внесеного 4 березня 2021 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, — передати колегії суддів Вищого антикорупційного суду для вирішення питання про його об`єднання в одне провадження з кримінальним провадженням, внесеним до 2 листопада 2016 року", — йдеться у документі.

За даними НАБУ, Альона Попова виконувала роль пособниці злочину та координувала дії між іншими учасниками. Її дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27Співучасть., ч. 5 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи.

ВАКС розгляне обʼєднання справ Труханова та його експомічниці щодо одеського заводу "Краян"
Схема заволодіння коштами під час продажу адмінбудівель заводу "Краяну". Фото: НАБУ

Справу спочатку розглядав Малиновський райсуд Одеси, який у 2019 році оголосив виправдувальний вирок обвинуваченим. 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала його та скерувала справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду. У САП зазначили, що підготовче засідання у цій справі тривало 2,5 роки. 21 вересня антикорсуд завершив його і перейшов до розгляду справи по суті.

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