У Чернігові планують створити дорадчу раду з розподілу допомоги військовим

У Чернігівській міськраді створять дорадчу раду, яка займатиметься систематизацією заявок потреб військових та визначатиме пріоритетні напрямки допомоги. До складу ради мають ввійти представники волонтерських організацій.

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако 13 лютого під час наради у міськраді.

"Ми створимо таку формальну чи неформальну дорадчу раду. Тому що приходить багато звернень від військових частин на придбання всього, що їм потрібно. Але ми розуміємо, що таким темпом у нас дуже швидко закінчиться гроші. Треба робити пріоритизацію", — сказав Ломако.

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

За його словами, пріоритет надаватимуть військовим частинам, в яких служить велика кількість чернігівців.

"Тобто, це наша ТрО і все, що входить в ТрО. Це наша 1-ша танкова (бригада — ред.). І це всі військові частини, які на території Чернігівської області. Всі: і ССО, і прикордонники, і так далі. Це буде пріоритет номер один вирішення і господарських питань, і бойових запитань. По іншим будемо дивитися", — сказав Ломако.

Пріоритет роботи дорадчої ради полягатиме у придбанні для військових необхідного озброєння: дронів та систем радіоелектронної боротьби, приладів нічного бачення, тепловізорів та засобів індивідуального захисту.

"Те, що стосується господарських питань, ми будемо дивитися по частинам, там де вони реально потрібні. Тому що я розумію, що депутатові питання, це теж дуже важливо. Але коли звертаються там за овочерізками, я розумію, що велика частина треба приготувати, все інше. Але ми все не потягнемо", — сказав Ломако.

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