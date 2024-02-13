Внаслідок обстрілу Курилівки Куп'янського району загинули двоє чоловіків, ще двоє людей — чоловік та жінка — зазнали поранень. Загиблі та поранені — працівники фермерського господарства.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"13 лютого близько 08:00 росіяни завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Зафіксовані влучання на територію фермерського господарства. Загинули 55 та 56-річні чоловіки. Також поранень зазнали ще дві людини, їх доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Пораненому чоловіку — 36 років, зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Поранені зазнали вибухових травм, у них середній стан тяжкості, повідомив Синєгубов.

За його даними, Курилівку обстріляли з артилерії.

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