Історія аеророзвідника з бригади "Червона Калина"

Чотири роки в армії, з них два на передовій провів боєць бригади "Червона Калина" на псевдо "Сова". Під час боїв на Донбасі відбивав ворожі атаки та займався евакуацією поранених. Нині несе службу як аеророзвідник.

Історією бійця поділилися на сторінці бригади.

Фото: 14 Штурмова Бригада НГУ

Головна мета бійця — перемога України. За його словами, лише після цього можна буде повноцінно перейти до вирішення суспільних та особистих питань: будувати країну та формувати сім'ю.

"Війна відібрала у мене можливість формувати майбутнє. Зараз моя головна мета - це перемога. Лише після цього ми зможемо повернутися до того життя, яке ми мали до 2022 року. Потрібно розуміти, що до перемоги ми дійдемо лише в тому випадку, коли народ об'єднається і усвідомить те, що війна у всій Україні, а. не тільки в окремих областях", — зазначив військовий.

Фото: 14 Штурмова Бригада НГУ

Після початку повномасштабного вторгнення "Сова" був піхотинцем, обіймаючи посаду стрільця-санітара. Він брав участь у важких боях проти росіян, де основними завданнями були відбиття ворожих атак і евакуація поранених.

"Штурми були м'ясні, іноді переважали чисельністю. Ворог намагався брати кількістю: застосовував броньовану та легкоброньовану техніку та особовий склад у більшій чисельності ніж ми. Ми давали їм достойної відсічі. Досі всі ті кордони, всі ті позиції, які ми мали, вони досі є нашими. Але вже під контролем суміжних бригад", — розповів "Сова".

Пізніше "Сова" перейшов на роль аеророзвідника, де він виконує завдання з виявлення ворожих сил, переміщення техніки та виявлення вогневих точок противника.

Фото: 14 Штурмова Бригада НГУ

За його словами, його робота складна, "але її й близько не можна порівняти з важкою працею піхотинців". Він підкреслює складність своєї роботи, але закликає українців не піддаватися, адже у війську є місце для кожного, хто має бажання та розуміння кінцевої мети.

"Основні проблеми з якими ми стикаємось під час роботи з БПЛА – це дія ворожого РЕБу та погодні умови. Це найголовніші вороги. Тут ми воюємо з регулярною армією, яка показує достойний результат. Не варто недооцінювати ворога. Ворог вчиться – це факт. Вчиться на наших помилках. Це теж факт", — підкреслив "Сова".

Фото: 14 Штурмова Бригада НГУ

Крім того, військовий закликав українців, які вважають себе "не народженими для війни" усвідомити, що робота у війську знайдеться для всіх, нові знання можна отримати під час підготовки та навчань. Головне – бажання та розуміння кінцевої мети.