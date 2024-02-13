Посадовця однієї із філій підприємства "Ліси України" підозрюють у хабарництві й безперешкодному відпуску деревини. За даними прокуратури, чоловік отримав хабар не вперше.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, начальник нижнього складу однієї із філій підприємства "Ліси України" одержав хабар за відпуск деревини без офіційної оплати й документального оформлення. Хабар дав мешканець Львівщини.

Чоловіка затримали після того, як він отримав частину неправомірної вигоди. "Загалом задокументовано два факти отримання підозрюваним коштів на загальну суму понад 37 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокурора, посадовцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, вчинене повторно. Санкція статті — штраф від 151 400 до 378 500 гривень або обмеження волі на строк до двох років.