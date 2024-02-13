НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Львівщині посадовця філії "Лісів України" підозрюють у відпуску деревини за хабар
КОРУПЦІЯПРОКУРАТУРАРегіони

На Львівщині посадовця філії "Лісів України" підозрюють у відпуску деревини за хабар

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Львівщині посадовця філії &quot;Лісів України&quot; підозрюють у відпуску деревини за хабар
Затримання посадовця ДСГП "Ліси України". Фото: пресслужба Львівської обласної прокуратури

Посадовця однієї із філій підприємства "Ліси України" підозрюють у хабарництві й безперешкодному відпуску деревини. За даними прокуратури, чоловік отримав хабар не вперше.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, начальник нижнього складу однієї із філій підприємства "Ліси України" одержав хабар за відпуск деревини без офіційної оплати й документального оформлення. Хабар дав мешканець Львівщини.

Чоловіка затримали після того, як він отримав частину неправомірної вигоди. "Загалом задокументовано два факти отримання підозрюваним коштів на загальну суму понад 37 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокурора, посадовцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, вчинене повторно. Санкція статті — штраф від 151 400 до 378 500 гривень або обмеження волі на строк до двох років.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Заволоділи 2,4 млн грн на ремонті: оголосили підозру директору інституту НАПН і підряднику
Витратили 2,4 млн грн на незакінчений ремонт: БЕБ перевіряє дії підрядника і керівника вишу в Києві
Корупція
НАБУ продовжує розслідування корупційної схеми із закупівлями харчів для ЗСУ. Вилучається первинна документація
Патрульного на Одещині підозрюють в отриманні хабарів від перевізників зернових
Патрульного на Одещині підозрюють в отриманні хабарів від перевізників зернових
Керівницю апарату Харківської ОВА, яку підозрюють у корупції, звільнили
Керівницю апарату Харківської ОВА, яку підозрюють у корупції, звільнили
На початок