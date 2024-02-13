З підпільного цеху в Луцькому районі вилучили 80 тонн побутової хімії

В Луцькому районі викрили підпільне виробництво товарів побутової хімії. Вісьмом волинянам повідомили про підозру.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки в області, зі складів під час обшуків вилучили 80 тонн фальсифікованих пральних та мийних засобів.

Слідство встановило, що із січня 2022 по березень 2023 року жителі Луцька та Луцького району налагодили виробництво підробних товарів побутової хімії. У підпільному цеху, який вони орендували, облаштували устаткування для виробництва фальсифікованої продукції.

На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок та продавали гуртом та вроздріб через мережу Інтерне за цінами нижче ринкових.

Під час обшуків в організаторів виробництва вилучили продукцію на суму майже 1,5 мільйона гривень, етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та дві автівки.

На продукцію наклеювали підробні етикетки відомих марок. Фото: БЕБ у Волинській області

Чоловікам оголосили підозри у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 229 КК України "Незаконне використання знака для товарів і послуг організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі".

У разі доведення вини чоловіків у суді, їм загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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