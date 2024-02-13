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На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію
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На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію

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На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію
На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію. Фото: Держприкордонслужба України

На Закарпатті ввечері 12 лютого прикордонники Мукачівського загону вилучили безпілотний літак, який використовувався для контрабанди сигарет у Румунію.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, отримавши інформацію про прослуховування польоту невідомого літального апарату, прикордонники висунулися на пошук його ймовірного місця злету чи посадки.

Згодом, на околиці села Чорнотисів, що у Берегівському районі, виявили саморобний безпілотник літакового типу, всередині якого знаходилось майже 400 пачок сигарет без марок акцизного податку.

Наразі прикордонники встановлюють коло людей, причетних до незаконного переміщення сигарет. У Територіальне управління БЕБ направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ККНезаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. України, додали у відомстві.

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