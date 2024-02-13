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З портів Одещини гуманітарним коридором вивезли майже 23 млн тонн вантажів
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З портів Одещини гуманітарним коридором вивезли майже 23 млн тонн вантажів

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З портів Одещини гуманітарним коридором вивезли майже 23 млн тонн вантажів
Судно, яким експортують вантажі. Ілюстративне фото: Міністерство інфраструктури України

З портів Одещини гуманітарним коридором вийшли 736 суден, які вивезли майже 23 мільйони тонн вантажів.

Про це 13 лютого повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Попри жорстокі атаки Росії, українське зерно продовжує годувати світ", — зазначила Бріджит Брінк у дописі.

3 лютого у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що за пів року з портів Одещини українським морським коридором експортували понад 20 мільйонів тонн вантажів.

У грудні повідомлялося, що за місяць гуманітарним коридором вивезли понад шість мільйонів тонн продукції.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабної війни.

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