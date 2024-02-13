Сучасні неонатальні інкубатори-трансформери благодійники передали обласній дитячій лікарні в Боярці на Київщині. У цьому медзакладі надають багатопрофільну допомогу дітям, які потребують спеціальних методів діагностики та лікування.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"П'ять неонатальних інкубаторів-трансформерів, вартістю понад 9 млн грн, благодійники придбали для найменших пацієнтів. Унікальність цього обладнання у тому, що воно — для найменших пацієнтів, адже йдеться про недоношених або хворих діток", — сказав в. о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

За його словами, завдяки цьому обладнанню у лікарні забезпечать кращі умови для якісної роботи працівників. Медики зможуть швидше встановлювати точний діагноз та ефективніше лікувати немовлят.

Дитина в неонатальному інкубаторі-трансформері. Фото: Ярослав Добрянский/Facebook

Зазначається, що Боярська обласна дитяча лікарня є надкластерною. В закладі надають багатопрофільну високоспеціалізовану медичну допомогу дітям, які потребують спеціальних методів діагностики та лікування.

У КОВА поінформували, що окрім того, що в цій лікарні проводять операційні втручання новонародженим, також функціонує виїзна неонатальна бригада. За 2022 рік допомогу отримали 125 передчасно народжених дітей, які потребували штучної вентиляції та перебування в інкубаторах. За словами медиків, неонатальні інкубатори — це фактично єдиний можливий спосіб виходити дитину та зберегти їй життя.

Раніше повідомлялося, що данські фахівці, які працюють в сфері дитячої фізичної реабілітації, провели серію онлайн-тренінгів для спеціалістів Київської обласної дитячої лікарні у Боярці.

Загалом заклад обслуговує близько 400 тисяч дітей регіону, а також переселенців. Лікарня може працювати в автономному режимі, обладнана власною свердловиною з резервуаром води, дизельними генераторами, кисневою станцією, котельнею на твердому паливі.

Що відомо про відбудову медзакладів на Київщині

За даними Київської ОВА, через російську військову агресію на Київщині були пошкоджені 103 заклади охорони здоров'я. Два із них зруйновані повністю. Це — Макарівський центр первинної медицини та Гурівщинська медична амбулаторія.

13 закладів охорони здоров'я Київщини отримали медичне обладнання завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я зі Світовим банком.

У селі Озера Гостомельської громади відновив роботу "Пункт здоров'я". Приміщення було пошкоджене на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Також відбудували амбулаторію у селі Дмитрівка Бучанського району.

Загалом станом на початок серпня на Київщині частково та повністю відновили 101 заклад охорони здоров'я. Зокрема, будівлю Київського обласного центру ментального здоров'я у Ворзелі.

У Макарові відбудували амбулаторію, вщент зруйновану під час повномасштабного вторгнення. Фінансовий та гуманітарний внесок зробили міжнародні та благодійні організації, меценати і приватні підприємці.