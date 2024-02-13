НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Івано-Франківщині поліцейські викрили чоловіка, який зберігав нелегальну зброю та набої
ПОЛІЦІЯЗброяКРИМІНАЛРегіони

На Івано-Франківщині поліцейські викрили чоловіка, який зберігав нелегальну зброю та набої

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Івано-Франківщині поліцейські викрили чоловіка, який зберігав нелегальну зброю та набої
Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

У Косівський громаді, що на Івано-Франківщині, поліцейські затримали перехожого, який переносив нелегальну зброю. Окрім того, незареєстровані боєприпаси чоловік зберігав у себе вдома.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.

Поліцейські разом з представниками Українського товариства мисливців і рибалок зупинили жителя Косова для перевірки документів.

"Під час поверхневого огляду в чоловіка знайшли кілька заборонених предметів, серед яких — предмет, ззовні схожий на малокаліберну гвинтівку з набоями, а також тепловізор", — йдеться у дописі.

Нелегальна зброя, Косів
Чоловіка зупинили для перевірки документів. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

Після цього слідчі обшукали його помешкання. Там знайшли комплектувальні деталі до вогнепальної зброї, предмети, схожі на пістолет-револьвер та мисливську рушницю, понад 1300 набоїв різного калібру, а також полімерні пакети, ймовірно, з порохом.

На Івано-Франківщині поліцейські викрили чоловіка, який зберігав нелегальну зброю та набої
Вдома у чоловіка знайшли комплектувальні деталі до вогнепальної зброї, предмети, схожі на пістолет-револьвер та мисливську рушницю, понад 1300 набоїв різного калібру, а також полімерні пакети, ймовірно, з порохом. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

Зброю скерували на експертизу. Поліцейські з'ясовують, звідки у чоловіка набої та зброя, а також для чого він їх зберігав.

На Івано-Франківщині поліцейські викрили чоловіка, який зберігав нелегальну зброю та набої
Нелегальну зброю відправили на експертизу. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

"Дії фігуранта кваліфікують за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри", — пишуть поліцейські.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
На Київщині бійцівський пес ледь не напав на 9-річного хлопця, на власника склали протокол
На Київщині собака ледь не напав на 9-річного хлопчика, поліція відреагувала
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей
На Закарпатті затримали трьох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей
На початок