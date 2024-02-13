У Косівський громаді, що на Івано-Франківщині, поліцейські затримали перехожого, який переносив нелегальну зброю. Окрім того, незареєстровані боєприпаси чоловік зберігав у себе вдома.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.

Поліцейські разом з представниками Українського товариства мисливців і рибалок зупинили жителя Косова для перевірки документів.

"Під час поверхневого огляду в чоловіка знайшли кілька заборонених предметів, серед яких — предмет, ззовні схожий на малокаліберну гвинтівку з набоями, а також тепловізор", — йдеться у дописі.

Чоловіка зупинили для перевірки документів. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

Після цього слідчі обшукали його помешкання. Там знайшли комплектувальні деталі до вогнепальної зброї, предмети, схожі на пістолет-револьвер та мисливську рушницю, понад 1300 набоїв різного калібру, а також полімерні пакети, ймовірно, з порохом.

Вдома у чоловіка знайшли комплектувальні деталі до вогнепальної зброї, предмети, схожі на пістолет-револьвер та мисливську рушницю, понад 1300 набоїв різного калібру, а також полімерні пакети, ймовірно, з порохом. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

Зброю скерували на експертизу. Поліцейські з'ясовують, звідки у чоловіка набої та зброя, а також для чого він їх зберігав.

Нелегальну зброю відправили на експертизу. Фото: Facebook/Нацполіція в Івано-Франківській області

"Дії фігуранта кваліфікують за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри", — пишуть поліцейські.

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