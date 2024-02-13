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У Запоріжжі сталася пожежа у будинку — ДСНС
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У Запоріжжі сталася пожежа у будинку — ДСНС

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Пожежа у Запоріжжі
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 12 лютого 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Вчора, 12 лютого, в одному з районів Запоріжжя в будинку сталася пожежа. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, сталося загоряння житлового будинку на площі 35 кв.м:

"Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих".

Пізніше, рятувальники ліквідували загоряння в гаражі на площі 10 кв.м. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

За фактом подій ведеться розслідування.

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