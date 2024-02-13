На Житомирщині за збут наркотиків засудили 36-річного бердичівлянина

36-річного жителя Бердичева засудили за збут наркотичних речовин. Раніше він кілька разів вже відбував покарання за зберігання наркотиків та розбійний напад.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Житомирщини Тетяна Гоша.

За її словами, засуджений бердичівлянин раніше вже кілька разів відбував покарання. Проте, після виходу з в'язниці, знову зайнявся незаконними справами.

"Засуджений діставав у великих кількостях наркотик метадон і сильний лікарський засіб дифенгідрамін у твердій формі та продавав їх наркозалежним особам. Він також сам їх вживав. У травні минулого року, коли він доставляв наркотики своїм клієнтам, правоохоронці затримали його на території Станишівської ОТГ. Під час обшуку вилучили 218 пакетів з метадоном та дифенгідраміном. Зараз вирок ще не набрав законної сили", — сказала Тетяна Гоша.

За інформацією речниці прокуратури, 36-річного жителя Бердичева визнано винним у збуті у великих розмірах наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів частини 2 статті 307 та частини 3 статті 321 Кримінального кодексу України. Його засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube