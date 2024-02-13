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У селі на Закарпатті горів житловий будинок
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У селі на Закарпатті горів житловий будинок

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У селі на Закарпатті горів житловий будинок
Фото: ДСНС в Закарпатській області

У селі Новоселиця Берегівського району сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку й речі домашнього вжитку.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 13 лютого близько 04:10.

"Власник будинку напередодні ввечері натопив опалювальну грубку та ліг спати, а вночі прокинувся від запаху диму і дивних звуків. Чоловік кинувся до сусідньої кімнати, де вже горіло дерев’яне перекриття й меблі. Господар схопив документи та побіг по допомогу до сусідів, які стримували вогонь підручними засобами", — йдеться у повідомленні.

У селі на Закарпатті горів житловий будинок
У селі Новоселиця Берегівського району горів житловий будинок, 13 лютого 2024. Фото: ДСНС в Закарпатській області

Близько 06:30 рятувальники повністю ліквідували загорання на площі 100 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю й перекриття будинку та речі домашнього вжитку, додають в ДСНС.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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