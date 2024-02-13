В окупованому Криму виріс рівень захворюваності на COVID-19

У тимчасово окупованому Криму рівень захворюваності коронавірусом виріс на 20%, порівняно з минулим тижнем.

Про це повідомила пресслужба окупаційного відділення Росспоживнагляду по Криму у Telegram.

Так, у Криму зареєстровано 150 випадків зараження COVID-19.

"У м. Севастополі зареєстровано нової коронавірусної інфекції за минулий тиждень 257 випадків, що на 6% нижче ніж минулого тижня", — йдеться у повідомленні.

У Росспоживнагляду нагадали не забувати про профілактику інфекційних захворювань.

Що відомо про коронавірус

У 2020 році ВООЗ назвала поширення COVID-19 світовою пандемією. Тоді від коронавірусу помирав кожен 50-й хворий в усіх вікових групах, нині смертність значно скоротилася.

За даними лікарів, загалом за час пандемії у світі через хворобу померло 6,8 млн людей у світі, з них понад 111 тисяч — в Україні.

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 "має перейти до сезонних захворювань" та циркулюватиме як звичайний грип. Офіційно пандемія Коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року.

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