Підірвав гранату у власному житлі: у Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка

У Миколаєві 55-річна жителька сповістила поліцію про вибух у багатоквартирному будинку по вулиці Крилова. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в підриві гранати у власному житлі.

Про це 13 лютого повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

Подія сталася 11 лютого. Прибувши на місце, поліцейські з'ясували, що 23-річний мешканець квартири, перебуваючи у стані сп'яніння, кинув гранату в приміщенні.

"На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали вхідні двері та ванна кімната у квартирі зловмисника", — розповіли у пресслужбі.

Правоохоронці вилучили у чоловіка три гранати, два запали та 54 набої до автоматичної зброї. Крім того, слідчі встановлюють, звідки чоловік міг дістати зброю.

Вилучені набої до автоматичної зброї, Миколаїв. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Станом на 13 лютого йому повідомили про підозру у "Незаконному поводженні зі зброєю". Санкція статті передбачає до семи років за ґратами. Триває досудове розслідування.

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