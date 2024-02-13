На Одещині призовники намагались потрапити до Молдови: їх виявив безпілотник

На Одещині двоє чоловіків удень намагались потрапити до Молдови. Їх затримали прикордонники завдяки безпілотнику.

Про це 13 лютого повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники Подільського загону затримали двох чоловіків поблизу села Станіславка. Їхній рух до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону виявив оператор БпЛА. Затримані виявились жителями Києва та Харкова.

За їхніми даними, чоловіки скористались інтернет-пропозицією з незаконного перетину кордону, заплативши по чотири тисячі доларів.

"Правопорушення сталося посеред білого, а не вночі, як у переважній більшості випадків", — зауважили у службі.

Стосовно чоловіків склали адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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