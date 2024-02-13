Українське Дунайське пароплавство побудувало другу SLG–баржу, яка здатна перевозити понад 2 000 тонн вантажів.

Про 13 лютого повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Першу таку баржу спустили на воду в кінці минулого року. Обидва судна побудовані зі старих сорокаметрових ліхтерних барж, які вже тривалий час не використовували. За словами міністра, завдяки цьому собівартість виробництва барж значно нижча, ніж будівництво судна з нуля.

SLG–баржа, яку побудували в Українському Дунайському пароплавстві. Фото: facebook/Олександр Кубраков

"Важливо, що всі роботи з будівництва нових барж відбуваються в Україні. Це створює нові робочі місця та позитивно впливає як на економіку регіону, так і в цілому на розвиток галузі внутрішніх водних шляхів. Це важливо також для забезпечення логістики й експорту зерна", — зазначив Олександр Кубраков у дописі.

SLG–баржа, яку побудували в Українському Дунайському пароплавстві. Фото: facebook/Олександр Кубраков

Також він додав, що баржі будуються за власні кошти Українського Дунайського пароплавства, без бюджетного фінансування.

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