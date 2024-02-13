Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. Зокрема, підозрюваний намагався виявити місця базування авіації Збройних сил України. Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що для збору розвідінформації російський агент оселився на кілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з'ясовував точність російських "прильотів". Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

Слідство встановило, що підозрюваний — 18-річний житель столиці. Кілька місяців тому його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано. У поле зору росіян киянин потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Переписка підозрюваного. Фото: СБУ

"Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. За виконання ворожих завдань зрадник отримував від ФСБ гроші, які "заходили" на його банківську картку", — йдеться у повідомленні.

У СБУ поінформували, що під час обшуків у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон і комп'ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявили банківську картку, на яку надходили кошти від ФСБ.

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про викриття колаборантів у Києві та області

У результаті спецоперації у Києві затримали російського агента, який отримав завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь РФ. Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Служба безпеки України викрила групу російських агентів. Вони збирали інформацію про критичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти у Києві і передавали координати армії РФ для ракетних обстрілів.

У Києві СБУ викрила російську агентурну групу, до якої входили четверо киян. Вони збирали інформацію про розташування об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури, зокрема, координати ТЕЦ столичного регіону для зриву опалювального сезону.

Київська обласна прокуратура направила до суду звинувачення стосовно місцевого жителя Обухівщини. Підозрюваний фотографував та знімав на відео розміщення українських військових.

На Київщині прикордонники виявили двох громадян, які можуть бути причетними до колабораційної чи підривної діяльності. У чоловіка та жінки, які в один день з різницею в кілька годин хотіли в'їхати до столиці, знайшли проросійський контент у телефонах.