У селі Лоза Хустського району 12 лютого попрощалися з полеглим захисником 38-річним Олександром Князем.

Про це повідомили на сайті Іршавської міської ради.

"Олександр Князь, воїн, солдат, старший навідник мінометного взводу механізованого батальйону, захищав Україну починаючи з 2014 року. Востаннє батьки почули сина 27 січня і вже через два дні, 29 січня, стало відомо, що Олександра більше немає в живих. Чоловік загинув на Донеччині, у районі виконання бойових завдань", — пишуть у міськраді.

Прощання з загиблим захисником Олександром Князем. Фото: Іршавська міська рада

Прощання та чин похорону відбулися у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали військового на сільському кладовищі. У чоловіка залишилися батьки.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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