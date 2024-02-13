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Захищав Україну з 2014 року: на Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Олександром Князем
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Захищав Україну з 2014 року: на Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Олександром Князем

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Захищав Україну з 2014 року: на Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Олександром Князем
Фото: Іршавська міська рада

У селі Лоза Хустського району 12 лютого попрощалися з полеглим захисником 38-річним Олександром Князем.

Про це повідомили на сайті Іршавської міської ради.

"Олександр Князь, воїн, солдат, старший навідник мінометного взводу механізованого батальйону, захищав Україну починаючи з 2014 року. Востаннє батьки почули сина 27 січня і вже через два дні, 29 січня, стало відомо, що Олександра більше немає в живих. Чоловік загинув на Донеччині, у районі виконання бойових завдань", — пишуть у міськраді.

Захищав Україну з 2014 року: на Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Олександром Князем
Прощання з загиблим захисником Олександром Князем. Фото: Іршавська міська рада

Прощання та чин похорону відбулися у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали військового на сільському кладовищі. У чоловіка залишилися батьки.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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