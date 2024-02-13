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На Житомирщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки
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На Житомирщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки

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На Житомирщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки
Фото: unsplash

З 15 лютого на Житомирщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Обмеження діятимуть до 31 березня.

Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

З 15 лютого до 31 березня, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту.

"Щука — бажаний улов для багатьох рибалок-любителів. Проте рибалкам доведеться зробити перерву, необхідну для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків. Заборона вилову обумовлена фізіологічними особливостями цього виду риб, адже нерестова активність щуки починається за температури води 3-5°C, що є нижчою за нерестову температуру більшості інших видів", — йдеться у повідомленні.

З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності, оскільки безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову.

"Якщо з 15 лютого до 31 березня під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок щука — обережно випустіть її назад у водойму. За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків", — повідомили у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
На Житомирщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки
Фото: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 гривень.

Також діє й заборона вилову риби на зимувальних ямах, яка триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2024 року.

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