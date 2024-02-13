За добу рятувальники на Волині відкачали 600 кубометрів води

Рятувальники чотири рази виїздили для відкачування води з присадибних ділянок волинян. Всього впродовж доби 12 лютого відкачали 600 метрів кубічних води.

Про це Суспільному розповів речник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.

Рятувальники другої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк відпомпували воду з підвального приміщення житлового багатоквартирного будинку у місті Луцьку, що на вулиці Корольова.

Аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок, підвалів будинків та споруд проводились також у місті Володимир, у селищах Торчин та Голоби.

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