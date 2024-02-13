У Києві чоловік отримав 9 років за ґратами за вбивство товариша

У Києві чоловік отримав строк за вбивство свого товариша. Суд призначив йому покарання — дев'ять років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що у приватному будинку на Троєщині між двома чоловіками відбулася сварка. До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що під час конфлікту потерпілий отримав смертельні тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили, що 41-річний потерпілий і зловмисник були знайомі між собою та разом орендували приватний будинок. Ввечері, під час застілля між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний побив знайомого, а потім вдарив його ножем у груди. Від отриманих поранень чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.

"За добу оперативні працівники встановили місце знаходження зловмисника, ним виявився уродженець Херсону, 1979 року народження. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою Києва слідчі повідомили йому про підозру", — йдеться у повідомленні.

Вироком Деснянського районного суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, чоловіку призначили покарання — 9 років ув'язнення.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина, поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.

Українські правоохоронці викрили громадянина іноземної держави, який замовив убивство власника стоматологічного бізнесу в Києві. Слідство встановило, іноземець підшукав кілера і оплатив його "роботу". Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

У столиці засудили чоловіка, який удруге скоїв убивство. Згідно із вироком, він має провести за ґратами 14 років. Обвинувачений під час вживання спиртних напоїв посварився зі знайомим та задушив його петлею.

Також засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який вбив двох жінок. Обвинувачений вирішив позбавити життя знайому та її доньку для того, щоб заволодіти їхнім майном. Одну він убив струмом, іншу — задушив.