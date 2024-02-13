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Сильний вітер і зливи. На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження
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Сильний вітер і зливи. На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

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Сильний вітер і зливи. На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

13 лютого на Івано-Франківщині очікується погіршення погоди. Рятувальники попереджають про значний дощ та посилення вітру. В області оголосили штормове попередження.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 13 лютого в Івано-Франківську та області очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с та значний дощ. У горах — з мокрим снігом", — йдеться у дописі.

Через погіршення погоди оголосили штормове попередження І рівняI рівень небезпечності (жовтий).Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту. Інформацію будуть уточнювати попередженнями та щоденними прогнозами погоди. небезпечності.

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